El Castell de Montjuïc de Barcelona acoge 2 exposiciones que reivindican la memoria democrática

Una de las fotografías de la exposición sobre Seat. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Castell de Montjuïc de Barcelona ha inaugurado este viernes dos nuevas exposiciones que reivindican la memoria histórica: 'Viure, conviure i sobreviure: Brigades Internacionals i multilingüisme' y 'La Seat: Fàbrica de Transformacions'.

El Ayuntamiento de Barcelona ha explicado en un comunicado que ambas muestras "amplían el relato histórico y social que el castillo ofrece al público y refuerzan su función como espacio de memoria colectiva".

La primera exposición es el resultado de la investigación de los historiadores Ramon Naya Ortega y Lourdes Prades Artigas sobre el aprendizaje de las lenguas y la lucha contra el analfabetismo entre los voluntarios internacionales que participaron en la Guerra Civil.

La muestra "pone de manifiesto como una comunidad multilingüe tan heterogénea fue capaz de vivir, convivir y sobrevivir en un período tan breve e intenso".

TRANSFORMACIONES

Y la segunda exposición retrata como la empresa Seat "desencadenó un conjunto de transformaciones profundas que superaron ampliamente la esfera automovilística y como tuvo un impacto determinante en la economía, el urbanismo, la arquitectura, la cultura y la política del país".

La muestra, que han comisariado los periodistas Laia Soldevila y Jordi de Miguel, tiene como eje principal el análisis de los mecanismos de control sobre los trabajadores y la lucha clandestina de las comisiones obreras: "Las reivindicaciones laborales en Seat fueron un elemento vanguardista en el movimiento obrero para la democracia".