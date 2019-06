Castellà (Demòcrates): "La única respuesta posible al juicio es hacer un pulso definitivo al Estado"

Publicado 22/06/2019 10:10:44 CET

"No creo en absoluto en el concepto 'Hacemos república'. No existe", afirma sobre el Govern

BARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Demòcrates de Catalunya y diputado en el Parlament, Antoni Castellà, ha defendido que la única respuesta política posible a las sentencias del Tribunal Supremo (TS) a los líderes independentistas "es hacer un pulso definitivo al Estado".

En una entrevista de Europa Press, ha asegurado que así se lo trasladaron al presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante la reunión que mantuvieron dentro de la ronda de contactos que está llevando a cabo para consensuar una respuesta ante los futuros fallos.

Según Castellà, explicaron a Torra que sólo tendría sentido disolver el Parlament y convocar unas elecciones "si se alcanza un frente común del independentismo con un único punto en el programa: levantar la suspensión de la declaración de independencia del 27 de octubre".

"Esto es ejecutar el mandato del 1-O y un pulso político al Estado. Cualquier otro tipo de convocatoria electoral, que sería convocar unas elecciones autonómicas, nos parecería un fraude", ha advertido el diputado en el Parlament en el grupo de ERC.

Tras considerar que no tiene sentido celebrar otro referéndum, ha reivindicado que el mandato del 1-O sólo se puede ejecutar por la vía unilateral, y cree que la respuesta política a las sentencias que plantean es compatible con impulsar movilizaciones u otras iniciativas como un cierre de cajas o huelgas generales, que define como "instrumentos de reacción resistencial".

"La reacción resistencial es de protesta, pero el gran reto que tenemos es si, además de esta protesta, damos una respuesta política. Y una respuesta política de pulso al Estado no puede tener medias tintas", ha sostenido.

Para Castellà, lo más cerca que se ha estado de la independencia fue el 1 de octubre, cuando se visualizó "el límite de la violencia del Estado" contra los ciudadanos, y cree que no lo superaría en caso de que se levantara la suspensión de la declaración de independencia al estar España dentro de la UE y la OTAN.

"Lo único que no puede hacer España en estos momentos, a diferencia de los últimos tres siglos, es ejercer el estado de guerra. Doy por descontada la violencia policial y la represión judicial, pero no el estado de guerra. No tienen capacidad mientras estén en la UE de ejercerlo", ha apuntado.

Al preguntársele si se sienten solos en al defensa de la vía unilateral, ha señalado que "puede que sí" desde un punto de vista de partido pero no de apoyo social, y ha retado a que alguien explique si existe otra vía para que Catalunya sea independiente.

"GOBIERNO AUTONÓMICO"

Sobre el papel que juega el Govern, considera que "es un gobierno autonómico que gestiona el poco poder institucional" que tiene y que es lo que le toca hacer, además de puntualizar que vive una situación excepcional teniendo en cuenta que está formado por formaciones cuyos liderazgos están en prisión o viven fuera de España.

Sin embargo, sí critica que el Ejecutivo catalán apele a que están haciendo república: "No creo en absoluto en los conceptos 'Hacemos república'. No existe el 'Hacemos república'. Una república se hace un día, el día que se decide romper".