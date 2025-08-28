Castellà muestra a Sánchez Llibre (Foment) los proyectos clave del Port de Tarragona

El presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, y el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha explicado y mostrado este jueves al presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, sus proyectos estratégicos.

Según ha informado la infraestructura en un comunicado, el presidente de Foment Empresarial Tarragona, Xavier Rigau, también ha participado en el encuentro.

Durante la reunión, los directivos han abordado proyectos que prevén impulsar la competitividad de la zona como la nueva ZAL, la terminal multipropósito y las infraestructuras intermodales.