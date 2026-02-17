Castellà (Port de Tarragona) propone una alianza estratégica con la logística aragonesa

Momento del encuentro. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha propuesto crear una alianza estratégica con la logística aragonesa en la jornada 'Port Tarragona: creando cadenas de valor para el nordeste de la península' en la Cámara de Zaragoza, informa el enclave en un comunicado este martes.

Castellà ha señalado la necesidad de un diálogo con Aragón en el desarrollo de una estrategia conjunta para impulsar el ferrocarril y las infraestructuras asociadas.

El encuentro ha reunido representantes de instituciones, empresas y organismos aragoneses y catalanes, y Castellà ha explicado que las nuevas infraestructuras y proyectos que está liderando el puerto "abren nuevas oportunidades de negocio no solo para Port Tarragona, sino para toda su zona de influencia, y especialmente para Aragón".

Ha añadido que tener un eje logístico consolidado y competitivo en el nordeste de España es "clave para el desarrollo de Aragón y Catalunya".

Por ello, ha dicho que los puertos de Tarragona y Barcelona deben "trabajar conjuntamente con el sector logístico aragonés para mantener y aumentar" la competitividad.