Castillejo (CUP) se abre a negociar con Illa la limitación de la compra especulativa de vivienda

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo se ha mostrado dispuesta a poder negociar con el Govern de Salvador Illa cuestiones como la limitación de la compra especulativa de vivienda.

En una entrevista en TV3 este viernes recogida por Europa Press, Castillejo ha asegurado que si Illa se aproxima a la postura de la CUP en temas como vivienda podrían hablar para alcanzar acuerdos, aunque ha cuestionado la voluntad real del presidente de la Generalitat: "Tenemos muchas promesas, veremos qué se concreta", y ha afirmado que de momento hay pocas concreciones.

Castillejo, que ha recordado que ya acordaron con el Govern la regulación del alquiler de temporada, ha sostenido que a pesar de la voluntad de la CUP de alcanzar acuerdos puntuales como ese siguen "muy lejos" de un acuerdo de legislatura con los socialistas.

En cuanto a los Presupuestos de 2026 en los que el Govern ya trabaja, la diputada ha asegurado que les harán llegar propuestas: "Si hay propuestas de la CUP que está dispuestos a coger, adelante. Debemos poder hablar de todo, hemos venido aquí a hacer política".

Así, entre otras cuestiones, los anticapitalistas piden que el Ejecutivo de Illa apueste por impulsar medidas en ámbitos como el cambio climático y, para ello, frene la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat: "Es una contradicción".