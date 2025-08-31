Castillejo (CUP): la Global Sumud Flotilla hace "lo que deberían estar haciendo los Estados"

Concentrados en la despedida a la flotilla - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo ha defendido este domingo, antes de embarcarse en la Global Sumud Flotilla, hacer todo lo posible para abrir el corredor humanitario en Gaza: "Estamos haciendo nosotros, con nuestro cuerpo, lo que deberían estar haciendo los Estados y los gobiernos".

En declaraciones en Barcelona antes de que la Flotilla parta a Gaza, Castillejo ha pedido "parar esta masacre" y acabar con el genocidio del pueblo palestino.

"Desde la CUP, que defendemos la determinación del pueblo catalán, tenemos que estar siempre al lado de los pueblos que luchan por su libertad", ha añadido.