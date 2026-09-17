Catà propone unidades de investigación del crimen organizado en cada región policial de Mossos

La comisaria jefa de los Mossos, Sílvia Catà, la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y el director general de los Mossos, Ferran López - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nueva comisaria jefa de los Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha propuesto la creación de unidades de investigación especializadas en el crimen organizado en todas las regiones de Catalunya, complementando así la principal unidad encargada de este ámbito, centralizada en el Complex Central-Egara en Sabadell (Barcelona).

Lo ha afirmado este jueves en la Comisión de Interior del Parlament, encabezada por la titular del Departamento, Núria Parlon, y acompañada del nuevo director general de los Mossos d'Esquadra, Ferran López.

En la comparecencia, Parlon ha detallado ante los grupos los relevos y la reestructuración del cuerpo tras la dimisión del exsecretario general del Departamento, Tomás Carrión; la jubilación del hasta ahora comisario jefe, Miquel Esquius, y la dimisión de Josep Lluís Trapero al frente del cuerpo.

CRÍMENES DE FIGUERES Y BALMES

Catà ha recordado los crímenes que se produjeron en Figueres (Girona), donde una mujer fue apuñalada en la calle, y el de la calle Balmes de Barcelona, donde un hombre murió tiroteado, hechos que a pesar de ser puntuales son "muy graves" porque generan mucha alarma pública.

En este sentido, ha considerado que se debe reformular el nivel de investigación que hay en el cuerpo y descentralizarlo a todas las regiones policiales para que cuenten con sus propias unidades especializadas y luchar contra este fenómeno desde una perspectiva de proximidad y cooperando con judicatura, fiscalía y otros cuerpos policiales.

PLANES DE ACTUACIÓN Y LÍNEAS DE TRABAJO

López y Catà han coincidido en impulsar un plan policial que se base en la proximidad hacia el ciudadano que se base en la interacción para poder conocer los problemas de primera mano y así mejorar la prevención.

En este sentido, la comisaria jefa ha explicado que recientemente han salido de la escuela de policía 1.300 nuevos efectivos, cuya cifra será de 1.500 el año que viene: "Tenemos la oportunidad de hacer una prevención real en el territorio. Esto quiere decir salir del vehículo, mirar a los ojos de las personas y preguntar qué les pasa".

Así, el director general ha indicado que el primer encargo que hará a Trapero, ahora jefe de la Comissaria d'Inspecció i Evaluació, será una auditoría para saber qué se está haciendo actualmente en el ámbito de la proximidad y así poder trabajar en este nuevo plan para "no perder el contacto con el ciudadano".

Respecto a los planes de acción sobre los que trabaja la policía catalana, la comisaria jefa ha explicado que se seguirá dando continuidad al Kanpai, para combatir la multirreincidencia y sobre el que considera que ha dado buenos frutos, así como el Pla Daga, para seguir retirando armas blancas de la vía pública.

VIOLENCIA DE GÉNERO Y COLECTIVOS VULNERABLES

Catà ha abogado por "dar un paso adelante" en los colectivos de personas considerados vulnerables que en determinados momentos necesitan más atención y cuidado.

Se ha referido a las mujeres maltratadas, víctimas de violencia sexual, la gente mayor (habitualmente víctimas de hurtos y hechos delictivos), así como en los menores de edad, gente sin hogar y miembros del colectivo LGTBIQ, doblemente victimizados, según ella: "Debemos dar un salto de calidad".

La comisaria también ha explicado que actualmente trabajan en un plan sobre grupos violentos juveniles, un fenómeno que en 2003 se instaló en la conurbación de Barcelona (conocidos como bandas latinas) y que se logró erradicar en 2011, si bien ahora han vuelto a proliferar.

"Han vuelto a la conurbación de Barcelona, pero también en Lleida, Girona, Tarragona y Barcelona", ha dicho Catà, que ha añadido que están trabajando para erradicar este fenómeno y evitar que más jóvenes se introduzcan en esta modalidad delictiva.

CAMBIOS "NATURALES Y ORGÁNICOS"

Ambos han coincidido que, tras la marcha de Esquius y Trapero, por primera vez se han producido cambios "naturales y orgánicos" dentro del cuerpo y no fruto de coyunturas externas.

"Espero que a partir de ahora, y me comprometo a ello, los cambios que hagamos dentro del cuerpo por fin sean tranquilos y pacíficos", ha señalado el director general de los Mossos, si bien Catà también ha añadido que el cuerpo ha agradecido este cambio de forma normal.