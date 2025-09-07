La catalana Industrias Bolcar crea un saco de papel que elimina plástico en la construcción

BARCELONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa catalana Industrias Bolcar ha desarrollado un saco de papel para almacenar cemento y otros productos de la industria de la construcción que elimina el uso de plástico.

Un nuevo tipo de barniz sostenible garantiza la misma calidad y condiciones aislantes que otros productos plásticos que eran más difíciles de reciclar, informan este domingo los departamentos de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y de Empresa y Trabajo de la Generalitat.

Este proyecto ha contado con apoyo de Acció (agencia de la Generalitat para la competitividad de la empresa) con 107.797,83 euros de la línea de ayudas para proyectos de I+D Green en el ámbito del cambio climático, que cuenta con una dotación del Fons Climàtic de Catalunya.

Industrias Bolcar, especializada en sacos y otros tipos de embalaje, utilizaba hasta ahora una capa interior elaborada con plástico en sus productos para hacer de aislante, pero combinar papel y plástico resultaba poco sostenible, por lo que crearon este nuevo barniz que ejerce la misma función y garantiza la resistencia y las propiedades aislantes.

El nuevo producto mejora las condiciones de los anteriores a largo plazo, con él se ha hecho una prueba piloto con una empresa de la construcción y está previsto adaptarlo para usarlo para almacenaje de productos de alimentación animal.