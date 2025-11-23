La catalana Inersia introduce en Canadá su tecnología para satélites

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa catalana Inersia, con tecnología propia y servicios para satélites, ha acordado con un socio local entrar en Canadá, por lo que este otoño empieza a comercializar sus servicios para los sectores de infraestructuras, minería, petróleo y gas.

Accede a Canadá tras obtener el apoyo de Acció (la agencia de la Generalitat para la competitividad de la empresa) mediante la Oficina Exterior de Comercio y de Inversiones en Montreal, informa el Departamento de Empresa este domingo en un comunicado.

Inersia se ha aliado con una compañía canadiense especializada en servicios de inspección (que comercializará su tecnología en exclusividad en todo este mercado) y prevé a medio y corto plazo un volumen de negocio de 400.000 euros en el mercado canadiense.

La compañía informa del estado de un terreno analizando imágenes por satélite: monitoriza milimétricamente el desplazamiento del terreno, hace estudios geotécnicos, cartografía digital y soluciones de geolocalización e inspección visual, y ofrece tanto el proceso de datos como su análisis e interpretación.

Nació en 2022, tiene sede en Barcelona, hoy casi el 90% de su actividad está en mercados internacionales (Chile, Indonesia, Perú, México, India, Portugal, Ecuador y ahora Norteamérica) y tiene un equipo de 18 personas en 4 oficinas (Barcelona, Lima, Nueva Delhi, Ciudad de México).