La catalana Salaet invierte 7 millones en abrir una fábrica de envases en de Pensilvania (EE.UU.)

BARCELONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La empresa catalana Salaet Food Packaging ha invertido 7 millones de euros en la apertura de una nueva fábrica de envases de cartón para el sector alimentario en la localidad de Lake Ariel (Pensilvania, Estados Unidos), informa la Generalitat en un comunicado.

Para el desarrollo del proyecto, Salaet ha contado con el apoyo de Acció, la agencia para la competitividad de la empresa de la Conselleria de Empresa y Trabajo, que ha facilitado asesoramiento a través de su Oficina Exterior en Nueva York y una ayuda de 36.000 euros de la línea de multilocalización del Pla Responem.

La planta ha comenzado su actividad esta semana con una previsión inicial de fabricar 75 millones de bolsas de papel y 150 millones de cápsulas y tulipas durante el primer semestre.

Las nuevas instalaciones cuentan de entrada con una plantilla de 15 trabajadores y tienen el objetivo de abastecer directamente a los mercados de Estados Unidos y Canadá.

ESTRATEGIA ANTE LOS ARANCELES

La CEO de la empresa, Elena Salaet, ha explicado que la apertura de la fábrica les permite posicionarse en el mercado norteamericano "con el trabajo hecho" ante la reciente introducción de aranceles.

La directiva ha destacado la ubicación estratégica de la planta a menos de dos horas de Nueva York como un factor clave para operar en un mercado "tan potente" para el sector.

EXPANSIÓN INTERNACIONAL

La fábrica consta de una nave de 3.500 metros cuadrados en un terreno de 40.000 metros cuadrados y producirá inicialmente bolsas para comida rápida y envases para magdalenas y freidoras de aire.

La previsión de la compañía es doblar la producción en el segundo semestre de actividad y alcanzar los 150 millones de bolsas y 300 millones de cápsulas dentro de un año.

Salaet contempla activar una segunda fase del proyecto en un plazo de entre 12 y 16 meses para empezar a producir también bandejas de cartón para comida precocinada y congelada, además de doblar la plantilla en un periodo de dos años hasta alcanzar los 30 trabajadores.