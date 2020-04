Los catalanes desconfían de las residencias de ancianos, según el CEO

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los catalanes desconfían de las residencias de ancianos para atender las necesidades médicas de personas enfermas durante la pandemia del coronavirus, según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.

La encuesta, realizada entre el 11 y el 15 de abril --cuando el Gobierno decidió levantar el confinamiento total-- con una muestra de 14.715 personas y un margen de error de 0,81, pregunta por el grado de confianza para atender las necesidades de enfermos durante la crisis sanitaria en una escala entre el 0 (ninguna confianza) y el 10 (total confianza).

Así, los encuestados sitúan en un 3,71 su confianza en las residencias o asilos para ancianos 'de su área' y en un 3,44 las residencias o asilos para ancianos 'del conjunto del país'.

Esto contrasta con la valoración que hacen de los hospitales: valoran con un 7,20 la confianza en los hospitales 'de su área' y en un 7,12 los hospitales 'del conjunto de Catalunya'.

En otras de las preguntas, el 55,6% de los encuestados afirma estar 'muy' preocupado por el desarrollo y la propagación del Covid-19, el 39,4% 'bastante' preocupado, el 4,1% 'poco' preocupado, el 0,6% 'nada', y el 0,4% no contesta.

Asimismo, sitúan en un 8,23 el grado de amenaza --el 0 significa que no hay ninguna amenaza y el 10 una amenaza total-- que creen que supone la pandemia para la economía catalana, en un 7,75 para la salud de la población, en un 7,12 la salud de sus familiares cercanos, en un 6,37 su salud personal, y en un 5,96 su situación económica personal.

El CEO también pregunta qué probabilidad ven de contraer el coronavirus en las próximas 4 semanas: el 42,1% responde una probabilidad 'ni alta ni baja', el 24,3% 'bastante baja', el 15,1% 'muy baja', el 12,7% 'bastante alta', el 3% no contesta y el 2,8% ve una probabilidad 'muy alta' de contagiarse.

El 71,2% de los encuestados afirman no tener síntomas de Covid-19, mientras que el 19,1% dice que no lo sabe y que durante unos días no se encontraba bien; el 6,5% asegura haber tenido síntomas, no fue diagnosticado y los ha superado; el 0,7% dice que fue diagnosticado de coronavirus y ya lo ha superado; también el 0,7% que fue diagnosticado y se está tratando; esta mismo porcentaje asegura tener síntomas, no estar diagnosticado y se está tratando, y el 1,2% no contesta.

INCERTIDUMBRE Y ESPERANZA

En otra pregunta, los encuestados responden hasta qué punto están teniendo varios estados de ánimo durante el confinamiento, y los que más están sintiendo son 'incertidumbre', 'esperanza', 'tristeza' y 'confianza'.

Además, al ser preguntados por cómo de capaces se están viendo para gestionar el confinamiento, la mayoría asegura estar manejando bien la situación y la media se sitúa en un 7,98 --el 0 es que están siendo nada capaces y el 10 muy capaces--.