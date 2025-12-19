Catalonia Hotels & Resorts compra a Meridia dos hoteles en Barcelona y Málaga

Archivo - Hotel Gallery de Barcelona. - MERIDIA - Archivo

BARCELONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Catalonia Hotels & Resorts ha cerrado la compra del Hotel Gallery de Barcelona y el Hotel Molina Lario de Málaga, hasta ahora propiedad de Meridia, que los compró en 2023 a través de su fondo Meridia V, informan en sendos comunicados este viernes.

Ambos activos suman 213 habitaciones y están ubicados en "emplazamientos 'prime' en el centro de ambas ciudades" y tienen, textualmente, una sólida demanda turística.

Meridia ha realizado una estrategia activa de creación de valor, con un programa de capex que ha reposicionado a los dos hoteles en el segmento alto de 4 estrellas.

El 'real estate partner' de Meridia, Víctor Iborra, ha explicado que las operaciones "son un claro ejemplo de la liquidez que sigue mostrando el sector hotelero en España".

Con esta operación, Catalonia Hotels & Resorts alcanza los 30 hoteles en Barcelona y su tercer establecimiento en Málaga.