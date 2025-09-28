Cataluña suspende clases este lunes ante la previsión de fuertes lluvias en las comarcas del Montsià y Baix Ebre

TARRAGONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Cataluña ha informado este domingo que se suspenden las clases en varios centros educativos de la provincia de Tarragona, ante la previsión de fuertes lluvias en las próximas horas.

Concretamente, se cancelan las clases en tres centros educativos por sus ubicaciones: en las escuelas Sant Miquel y L'Assumpció, pertenecientes a la aldea de Deltebre; y la Escuela Horta Vella, dentro del municipio de La Ràpita.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) elevaba hoy el nivel de peligro por lluvias a peligro muy alto en las comarcas del Montsià y Baix Ebre (Tarragona), por lo que se podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos.

Cinco comarcas tienen peligro alto: Baix Camp, Ribera d'Ebre, Terra Alta (Tarragona), Segrià y Noguera (Lleida), y 16 moderado: Tarragonès, Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat (Tarragona), Garraf, Alt Penedès, Berguedà (Barcelona), Garrigues, Pla d'Urgell, Urgell, Segarra, Pallars Jussà, Alt Urgell, Solsonès (Lleida) y Ripollès (Girona), informaba en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.