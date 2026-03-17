Catalunya abre la campaña de permisos para encender fuego en el bosque hasta el 15 de octubre

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BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura de la Generalitat ha informado que desde el pasado domingo hasta el 15 de octubre está prohibido encender fuegos en terreno forestal y que hace falta una autorización para actividades con riesgo de provocar incendio forestal.

Este año la prohibición entra en vigor en un "escenario con bajo peligro de incendios" comparado con otros años, por las lluvias de los últimos meses, informa este martes en un comunicado.

Las actividades con riesgo se deben registrar en la plataforma 9PerFoc, que incluye una localización con mapa y es una herramienta para tener control sobre estas actividades.

La plataforma permite automatizar la presentación de solicitudes, mejorar los criterios de autorización y el compromiso de avisar por SMS en caso de suspensión de la autorización.

Las actividades que deben contar con autorización son aquellas que generen llamas, deflagraciones o chispas en entornos propicios para la propagación de incendios, como hogueras, barbacoas, quema de restos vegetales y actividades pirotécnicas, entre otros.