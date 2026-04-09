Catalunya activa 35 millones del Fondo de Transición Nuclear en una nueva convocatoria

Archivo - Central nuclear de Ascó (Tarragona) - CSN - Archivo

TARRAGONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat ha activado una nueva convocatoria del Fondo de Transición Nuclear con 35 millones de euros, informa en un comunicado este jueves.

La convocatoria se publicará la próxima semana con una dotación de 15 millones y "próximamente" se ampliará hasta los 35 millones.

Las ayudas van destinadas a proyectos industriales, de innovación y crecimiento que se lleven a cabo en las zonas afectadas por el cierre de las centrales nucleares de Ascó y Vandellós (Tarragona).