Catalunya activa la alerta por fuertes vientos en el Alt Empordà (Girona)

Archivo - Dos surfistas surfean una ola en la playa de Bogatell, a 17 de enero de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). El séptimo gran temporal de la temporada ha traído viento, oleaje, nevadas y lluvias a las cuatro provincias catalanas, que vivirán u - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

GIRONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado la alerta del plan Ventcat por la previsión de fuertes vientos de componente norte en el Alt Empordà (Girona), que podrían superar los 108 kilómetros por hora.

El aviso tiene un grado de peligro de 3 sobre 6 para este jueves por la noche, que bajará a nivel 2 durante la madrugada del viernes, explican los servicios de emergencia catalanes en un comunicado.

Respecto al estado del mar, se prevé que las olas superen los 2,5 metros en el litoral del Alt y el Baix Empordà (Girona) desde esta noche y hasta el viernes por la mañana, cuando se reducirá progresivamente hasta concentrarse en el Alt Empordà.