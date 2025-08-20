Catalunya activa la alerta Inuncat por lluvias intensas en el Ripollès y Osona (Barcelona)

Archivo - Activada la alerta Inuncat por intensidad de lluvias esta tarde en la mitad norte de Catalunya - PROTECCIÓ CIVIL - Archivo

BARCELONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado este miércoles la alerta del plan Inuncat por la previsión de lluvias intensas en las comarcas del Ripollès y Osona (Barcelona).

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha advertido de previsión de precipitaciones este miércoles a partir de las 14 horas y este jueves en diversos puntos de Catalunya, en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Las lluvias se concentrarán especialmente en las comarcas del noreste de Catalunya y en el litoral de Barcelona y Tarragona, y el jueves también hay aviso por viento durante la madrugada y hasta medio día en las comarcas de Terres de l'Ebre y Baix Camp.