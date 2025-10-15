Catalunya afronta este miércoles una jornada de huelga para "poner fin al genocidio" en Gaza

Archivo - Decenas de personas sostienen una bandera de Palestina - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Algunos sindicatos convocan huelga general, otros paros de dos horas en todos los turnos

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Catalunya afronta este miércoles una jornada de huelga que acabará con una manifestación en Barcelona convocada por ocho sindicatos que quieren "poner fin al genocidio, el colonialismo, la ocupación y el apartheid" en Palestina, según recoge la convocatoria.

Respaldada por CC.OO., UGT, CGT, COS, IAC, Intersindical, Solidaritat Obrera y Co.bas, la marcha unitaria empezará a las 18 horas en la estación de Sants de Barcelona y pondrá fin a una jornada de huelga que los sindicatos prevén organizar de diferentes maneras.

La huelga convocada por CC.OO y UGT se articulará con tres franjas horarias de dos horas para que todos los trabajadores de todos los turnos puedan sumarse: de 10 a 12, de 17 a 19 y de 2 a 4 horas de la madrugada.

Además, ambos sindicatos harán una marcha conjunta que saldrá a las 10 horas desde sus respectivas sedes y acabará en la sede de la Representación de la Comisión Europea en Barcelona, en el paseo de Gràcia de Barcelona.

Por otro lado, los sindicatos participantes de la Taula Sindical (CGT, IAC, Co.bas, CNT, COS y Solidaritat Obrera), así como las organizaciones en defensa del pueblo palestino, han apostado por una huelga general de 24 horas.

"El colonialismo sigue vigente incluso en el acuerdo de paz", lamentó en declaraciones a Europa Press el miembro de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) y tripulante de la Global Sumud Flotilla (GSF), Eduard Lucas.

HUELGA ESTUDIANTIL

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) también ha convocado una huelga estudiantil el 15 de octubre en Catalunya, Baleares y Comunidad Valenciana en solidaridad con Palestina y contra el "genocidio".

La portavoz, Tània Ros, aseguró en un comunicado que la huelga es urgente: "Si no volcamos ahora todos nuestros esfuerzos y esperanzas en luchar por una Palestina libre, en un futuro ya no quedará nada por lo que luchar. O ahora o nunca".

SERVICIOS MÍNIMOS

Por su parte, la Generalitat ha decretado unos servicios mínimos del 66% en el transporte público y se deberá asegurar el normal funcionamiento de los servicios de urgencias hospitalarias y de las unidades especiales.

En las funciones de atención telefónica de emergencias y urgencias, los servicios mínimos son del 85% para las comunicaciones que se deben gestionar sin demora, y en el ámbito del suministro, se deben garantizar el funcionamiento y la reparación de averías urgentes.

En los centros docentes no universitarios y guarderías, debe haber como mínimo una persona el equipo directivo; dos docentes por cada cuatro clases en educación infantil y primaria; un docente por cada tres clases en educación secundaria, y un 50% de los docentes en educación especial, guarderías y horario de comedor.

Las empresas de seguridad privada deberán garantizar unos servicios mínimos de entre el 95% en instalaciones petroquímicas o servicios de suministro de agua, gas y electricidad, entre otros, y el 60% en centrales de alarma.