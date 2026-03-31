Catalunya amplía el programa de detección de cáncer colorrectal hasta los 74 años

Día Mundial del Cáncer Colorrectal - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ampliará la edad del programa de detección precoz de cáncer de colon y recto de los 70 a los 74 años, según ha informado el Departamento de Salud de la Generalitat mediante un comunicado de este martes, Día Mundial dedicado a este enfermedad.

La medida se instaurará de manera progresiva durante el cuarto trimestre de 2026, y pasará a ser para las personas de 50 a 74 años, con el objetivo de detectar más casos en fases iniciales, cuando las posibilidades de curación son elevadas, reduciendo así el impacto del tumor, que es el más frecuente en Catalunya.

Entre 2022 y 2025, se detectaron cerca de 7.000 casos anuales, y ahora la Generalita estima que se podrán sumar 1.205 casos más, de los cuales 698 serían hombres y 327, mujeres.

Cada dos años llega a cada persona dentro de la franja de edad una invitación, con la que podrá ir a la farmacia o al CAP a pedir un lote para poder recoger una muestra de heces y devolverlo para que se analice.

Además del programa, la Generalitat insiste en la importancia de no fumar, mantener un peso saludable, hacer actividad física diaria, seguir una alimentación equilibrada o limitar el consumo de alcohol.