Catalunya ampliará el número de mediadores interculturales en los centros penitenciarios en 2026

BARCELONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat está trabajando en la licitación de un nuevo contrato para incrementar la dotación de profesionales de mediación intercultural en los centros penitenciarios en 2026, informa el departamento en un comunicado este lunes.

El objetivo es pasar de 21 mediadores que trabajan en la actualidad en las prisiones catalanas a 26 profesionales, un incremento que se verá traducido en un aumento de las 35.000 horas actuales a más de 48.000 horas a lo largo del año.

Este incremento responde al interés de mejorar las cuestiones que tienen que ver con la comprensión de la interculturalidad, así como de la buena convivencia en el interior de las prisiones.

El Programa de mediación intercultural funciona en las prisiones catalanas desde 2002 para integrar a los internos en la vida de los centros penitenciarios y prevenir situaciones de conflicto relacionadas con la diversidad cultural, así como favorecer los procesos de reinserción.

Este año la Direcció General d'Afers Penitenciaris, juntamente con los profesionales en esta materia, ha elaborado el Programa marco de mediación intercultural en los centros penitenciarios que fija una línea y unos objetivos de trabajo comunes en todas las prisiones catalanas.