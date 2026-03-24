Catalunya aprueba el calendario 2027 de domingos y festivos con apertura comercial

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, en la reunión con el Consell Assessor de Comerç - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell Assessor de Comerç de la Generalitat ha aprobado el calendario de domingos y festivos con apertura comercial para 2027 en Catalunya, con 8 días aplicables, y con la posibilidad de que los ayuntamientos añadan dos fechas adicionales, informa el Govern este martes en un comunicado.

Los días marcados son el 3 de enero coincidiendo con las rebajas de invierno, el 27 de junio con las rebajas de verano, el 1 de noviembre, el 28 de noviembre, por el Black Friday, y el 6, 8, 12 y 19 de diciembre por la campaña de Navidad.

En la reunión presidida por el conseller de Empresa de la Generalitat, Miquel Sàmper, y la directora general de Comercio, Marta Angerri, también se han presentado los ejes del departamento sobre comercio, entre los que destacan iniciativas de urbanismo comercial, subvenciones para mejorar la competitividad del sector ferial o actividades y programas de apoyo para el sector.