Catalunya aprueba un decreto ley con simplificaciones fiscales, administrativas y de vivienda

Archivo - La consellera de Territorio de la Generalitat y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aprobado este martes un decreto ley con diferentes medidas para simplificar y agilizar gestiones administrativas, fiscales y en materia de vivienda que debían estar recogidas en un proyecto de ley que acompaña a los Presupuestos de 2026.

El objetivo pasa por "garantizar" el buen funcionamiento de la Administración durante la prórroga presupuestaria, así como otras actuaciones que el Govern ha considerado urgentes y necesarias en el contexto actual, explica en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

Así, este decreto ley incluye un primer bloque que busca agilizar los procesos administrativos, e incluye la regulación de las funciones de la Intervenció General, el órgano de control interno de la gestión económico-financiera del sector público, y la adopción de medidas para simplificar la fiscalización del gasto.

También contempla la simplificación de los trámites para efectuar modificaciones de partidas durante la prórroga, la implementación del modelo de "dato única", la transformación digital de ciertos procesos vinculados a las actividades económicas, urbanísticas y ambientales y el intercambio de información entre la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública y los servicios sanitarios públicos para el reconocimiento de la discapacidad y dependencia.

VIVIENDA

Respecto a la vivienda, un segundo bloque del decreto ley prevé un mayor control y transparencia sobre el mercado de alquiler, al obligar a las administraciones que tengan información sobre estos contratos, como Hacienda o los ayuntamientos, a compartirlos con el Institut Català del Sòl o extendiendo el régimen sancionador de la regulación a aquellos alquileres que no sean estrictamente de viviendas, como locales comerciales u oficinas.

Respecto a la mejora de la información para el consumidor, el texto clarifica el contenido mínimo obligatorio que debe incluir la publicidad de vivienda, como el precio máximo aplicable o la cédula de habitabilidad, además de reforzar la cooperación entre las administraciones para mejorar la consulta en el registro de personas gran tenedoras.

Entre otros, el decreto ley aprobado este martes también incluye la creación de la herramienta digital Plataforma Urbanística de Catalunya, la incorporación de terrenos de suelo urbano no consolidado entre aquellos en los que se permite el otorgamiento de obras y usos provisionales o se permite incrementar el número de viviendas de protección oficial sin aumentar la edificación, "protegiendo el precio de las viviendas resultantes".

FISCALIDAD

En materia fiscal, el Govern ha aprobado a través del texto la eliminación del pago del impuesto del CO2 para el ejercicio 2025 para aquellos vehículos dedicados principalmente al transporte de mercancías y que no tengan un peso superior a las 3,5 toneladas, en respuesta al conflicto en Oriente Medio.

El decreto también recoge dos modificaciones previstas en la ley que acompañaba a los Presupuestos, y que son la actualización del impuesto sobre depósitos de residuos controlados y de las bases del cálculo al canon del agua.

OTRAS MEDIDAS

En materia educativa, el Govern ha aprobado también crear un programa de cooperación financiera con entes locales, con un fondo de hasta 100 millones de euros destinados a obras de reformas y mejora de los centros.

Además, se ha fijado en otros 167,8 millones de euros la participación de los entes locales en los ingresos de la Generalitat, articulada a través del Fons de Cooperació Local de Catalunya, con el objetivo de garantizar que estos "perciban en 2026 la misma cantidad que en 2025 pese a la situación de prórroga presupuestaria".