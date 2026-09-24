Catalunya aumentará un 17% las horas de atención precoz a niños este año

El conseller Raúl Moreno en el CDIAP de la Cerdanya - GENERALITAT DE CATALUNYA

GIRONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat destinará este año 73,2 millones de euros a contratar más personal y ampliar la atención precoz a niños, y concertará casi 300.000 horas más de atención para llegar hasta los 2 millones de horas anuales, un 17% más que 2025.

El conseller Raúl Moreno ha explicado este y otros datos tras visitar el CDIAP de la Cerdanya por los 40 años de este centro de Puigcerdà (Girona) gestionado por el Consell Comarcal, informa el Govern este jueves en un comunicado.

Los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Precoz (CDIAP) de Catalunya atendieron el año pasado a 56.724 niños de menos de 6 años, un 8% más que el 2024 y "la cifra más alta registrada hasta ahora".

El Departament destinó 65,49 millones a financiar 1.747.364 horas de atención: sirvió para reforzar la plantilla de los 105 CDIAP con 130 profesionales más que en 2023 y llegar a los 1.603 especialistas en fisioterapia, logopedia, trabajo social, psicología y terapia ocupacional, entre otras.

También se redujo el tiempo de espera, pasando de los 40 días del 2024 a los 37,3 del año pasado.

MÁS TRASTORNOS DEL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN

El grueso de la actividad se concentró en la demarcación de Barcelona, con 41.322 niños atendidos, seguida de Girona (6.368), Tarragona (4.577), Lleida (3.189) y Terres de l'Ebre (1.268).

Los diagnósticos más frecuentes fueron del desarrollo (19,97%), más de la mitad de los cuales del espectro autista (TEA); del lenguaje y la comunicación (18,59%), que han aumentado un 186% desde 2015; y del desarrollo motor (12,21%).

La mayoría de las derivaciones llegaron de los ámbitos sanitario (53%) y educativo (34%), y casi el 60% de nuevas solicitudes fueron para niños de menos de 3 años, lo que "demuestra el carácter preventivo y de detección temprana del sistema".