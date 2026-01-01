Catalunya y Baden-Württemberg impulsan un programa "pionero" de doctorado en hidrógeno verde

Imagen de hidrógeno verde - DEPARTAMENT DE INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES

BARCELONA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Catalunya y el land alemán de Baden-Württemberg (MWK) han impulsado un programa "pionero" de doctorado en hidrógeno verde con el objetivo de formar a jóvenes investigadores en el ámbito del hidrógeno con competencias científicas , transversales y profesionales de alto nivel.

El proyecto Talent H2 CAT-BW ('New Talent Generation for the Future of H2ydrogen Research and Innovation in Catalonia and Baden-Württemberg) empieza a desplegarse desde este jueves, cuenta con el apoyo de la Comisión Europea (CE) y cofinanciación de los gobiernos catalán y alemán y permitirá la formación de 40 investigadores, 20 en cada región, en proyectos interregionales con un alto componente de innovación, informa el Departament de Investigación y Universidades en un comunicado.

Las 40 becas de doctorado son de 36 meses y cada proyecto tendrá un carácter interregional, con un director principal en la institución de acogida y un codirector de la región asociada, por lo que los investigadores desarrollarán parte de sus estudios y prácticas en ambas regiones.

El programa promueve una formación internacional, interdisciplinaria e intersectorial que integra la participación de la industria y otros actores no académicos, mientras que otras entidades como puertos o hospitales podrán participar mediante estancias cortas.

MSCA COFUND

Este es el primer proyecto MSCA COFUND impulsado conjuntamente por los dos gobiernos regionales y la iniciativa ha superado la nota de corte del programa, con un 76,4%.

El programa cuenta con la participación de 52 socios, entre universidades, centros de investigación, empresas y entidades de los dos territorios y, además, redes como Hydrogen Europe e Hydrogen Research Europe forman parte del consorcio y el gobierno de la región Rhone-Alps (Francia) colabora en la 'advisory board'.

PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN

El programa tiene un presupuesto total del 10.885.248 euros, de los cuales la CE financia 4.752.000 euros y el resto será cofinanciado por los ministerios de investigación de ambos gobiernos y las entidades participantes, con una contribución de 3,2 millones de euros por parte del Departament de Investigación y Universidades y el Ministerio de Ciencia, Investigación y Artes de Baden-Württemburg.

El programa de doctorado en hidrógeno verde se enmarca en la alianza estratégica entre ambas regiones en la transición energética, que se empezó a tejer en marzo de 2022.