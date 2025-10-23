Catalunya cierra la alerta por viento con un millar de servicios de los Bombers y 1.200 llamadas

Archivo - Una palmera se mueve a causa del viento, en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha cerrado sobre las 20.45 horas la alerta por el episodio de fuertes rachas de viento que ha afectado a diversos puntos del territorio y ha provocado que los Bombers de la Generalitat hayan atendido a un millar de servicios y el teléfono de emergencias haya recibido 1.217 llamadas.

Así lo ha explicado la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, en un apunte en 'X', recogido este jueves por Europa Press.

"Mayoritariamente, han sido daños en mobiliario y arbolado caído", ha detallado la consellera, al tiempo que ha destacado el trabajo encomiable de los servidores públicos y los equipos de emergencias.