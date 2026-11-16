Catalunya concentra casi la mitad de energía defraudada en toda España en 9 meses, según Endesa

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BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

e-distribución, la filial de redes de Endesa, ha detectado 18.929 fraudes en Catalunya durante los nueve primeros meses del año, lo que supone una media de más de 69 casos detectados al día, es decir, un fraude cada 21 minutos, informa la compañía en un comunicado este lunes.

La energía asociada a estos fraudes ha alcanzado los 314,5 millones de kWh, equivalente al consumo anual de aproximadamente 90.000 hogares y, por provincias, Barcelona concentra 14.207 expedientes, con 225,4 millones de kWh de energía asociada; Girona, 2.356 expedientes y 40,6 millones de kWh; Tarragona, 1.645 expedientes y 30,9 millones de kWh, y Lleida, 721 expedientes y 17,6 millones de kWh.

"Estos datos sitúan a Catalunya con un peso especialmente significativo en el conjunto del fraude eléctrico detectado por e-distribución. De los 56.317 expedientes detectados en todo el Estado entre enero y septiembre, 18.929 corresponden a Catalunya, un 33,6% del total. Es decir, uno de cada tres fraudes detectados se localiza en Catalunya", explica Endesa.

La diferencia "es aún más significativa cuando se pone el foco en la energía defraudada", pues de los 630,6 millones de kWh asociados al fraude en el conjunto del Estado, 314,5 millones corresponden a Catalunya, prácticamente la mitad del total (49,9%).

Así, mientras Catalunya representa aproximadamente un tercio de los expedientes, concentra casi la mitad de la energía asociada al fraude.

Este mayor peso de Catalunya en energía también se observa en los fraudes vinculados a plantaciones de marihuana, en las que la proporción de energía defraudada es sensiblemente superior a su peso en número de casos.

"En zonas especialmente afectadas por el fraude masivo, sobre todo cuando está ligado a cultivos ilegales de marihuana, las desconexiones de instalaciones ilegales efectuadas en operativos conjuntos con los cuerpos policiales a menudo van seguidas de nuevas reconexiones que vuelven a llevar la red a situaciones de sobrecarga extrema en cuestión", advierte Endesa

El resultado es una situación de "fraude reiterado que castiga especialmente a las familias y negocios que cumplen sus obligaciones y dependen de un suministro eléctrico seguro y de calidad".

MEDIOS "LIMITADOS"

Los medios de la empresa distribuidora para solucionar las consecuencias del fraude "son limitados" pues el incremento de la potencia para intentar evitar que los vecinos se vean afectados por interrupciones del suministro es sólo una solución temporal, indica la compañía, ya que se genera un efecto llamada, aumentan las conexiones ilegales y la red vuelve a sobrecargarse.

En algunas zonas, la potencia multiplica por cinco la necesaria en función del número de habitantes, pero el consumo ilegal satura la red.

REITERACIÓN Y PELIGRO

En entornos con un nivel elevado de fraude, las protecciones de la red, que normalmente se activan de forma excepcional frente a defectos o averías, actúan de forma reiterada por sobrecarga de consumo, pudiendo llegar a producirse picos de hasta 15 fusibles fundidos al día, con los consiguientes cortes del suministro eléctrico.

Estos cortes afectan a la totalidad de los clientes conectados a esta parte de la red, que en la mayor parte de los casos tienen la instalación y el contrato de servicio legalizados.

"La manipulación de instalaciones eléctricas supone, además, un riesgo muy grave para quien comete el fraude, para los vecinos que comparten la misma infraestructura eléctrica manipulada y sin suficientes garantías de seguridad y para los operarios de las compañías distribuidoras que trabajan sobre el terreno", indica Endesa.

Las conexiones ilegales pueden provocar electrocuciones, incendios, sobrecalentamiento y explosiones, avisa Endesa.