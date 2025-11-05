Catalunya se "consolida" como polo estratégico en IA, según el Forbes IA Forward Summit

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Forbes AI Forward Summit 2025 celebrado este miércoles en Barcelona ha confirmado que Catalunya se "consolida" como uno de los polos más dinámicos y avanzados en inteligencia artificial (IA) del sur de Europa.

La jornada, organizada por Forbes España, ha reunido a más de 250 directivos, expertos y responsables institucionales para debatir sobre el impacto de la IA en la economía, la empresa y la sociedad, ha informado en un comunicado.

Han participado el teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls; el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat, Albert Tort; la secretaria de Estado de Digitalización e IA, María González Veracruz; el director general de Mossos, Josep Lluís Trapero, y el jefe de la Zona de Catalunya de la Guardia Civil, Pedro Antonio Pizarro, entre otros.

INFORME DE DELOITTE

Forbes ha detallado que el liderazgo catalán se refleja en el informe de Deloitte 'Ecosistema catalán en IA, una oportunidad para los CEOs', que explica que unas 500 empresas catalanas trabajan ya en la IA, generando una facturación superior a los 2.155 millones de euros y más de 14.500 empleos directos.

Según dicho informe, Catalunya ha alcanzado "una posición de privilegio impulsada por una combinación de hubs clave: universidades y programas formativos punteros; centros de investigación de referencia mundial, y la instalación de hubs globales corporativos, como el de AstraZeneca, que eligen Barcelona por su capacidad científica y de captar talento".

VALLS, TORT Y VERACRUZ

Valls ha destacado la necesidad de invertir en IA desde las administraciones públicas, poniendo el ejemplo del consistorio barcelonés que, según él, ha aumentado la inversión del 1,9% del presupuesto al 3,1%, con el objetivo de llegar al 4% en 2029.

Ha señalado que la inversión tiene el objetivo de reducir la burocracia, mejorar los servicios a las personas, las relaciones económicas y la movilidad inteligente con el uso de la tecnología.

Por su parte, Tort ha explicado que la administración debe apostar por un modelo que actúe "de forma responsable, democratizada y pensando en las estructuras digitales que han de soportarlo" y que la IA normalizada ha de ser fundamental en la reforma de la administración.

Veracruz ha incidido en que el Gobierno ha invertido 1.000 millones de euros directamente a la transformación digital en Catalunya y que un total de 700 se han destinado al programa 'Kit Digital' y 'Kit Consulting', "que ha conseguido llegar a más de 164.000 empresas".

ENTORNO MÁS SEGURO

Trapero se ha referido al contexto actual donde China y Estados Unidos lideran en IA y la geopolítica y la seguridad han tomado protagonismo y ha insistido en que "los humanos deben estar en el centro de las decisiones".

Por último, Pizarro, siguiendo en el impacto de la IA en la seguridad, ha afirmado que se deben combinar 3 factores: la confianza en el sistema, la colaboración público-privada y la regulación.