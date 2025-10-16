Catalunya crea un observatorio sobre inundaciones para evaluar riesgos, proponer medidas y asesorar

Constitución del Observatori de la Inundabilitat de Catalunya con la consellera de Territorio, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

La catedrática Carmen Llasat presidirá el organismo

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha formalizado este jueves la creación del Observatori de la Inundabilitat de Catalunya, que prevé evaluar riesgos, proponer medidas y asesorar sobre inundaciones.

"No podíamos aplazar más la responsabilidad de empezar a dar soluciones con previsión y con una mirada conjunta", ha dicho Paneque en su intervención, que ha empezado recordando las lluvias del fin de semana en Terres de l'Ebre (Tarragona).

En este sentido, ha insistido en que el Govern aprobará el próximo martes un plan director de 37,5 millones de euros que recoge actuaciones en una serie de barrancos prioritarios de Tarragona a desarrollar en cinco años.

Para Paneque, Catalunya "debe ser cada vez más resistente" ante episodios de lluvias torrenciales, algo en lo que el observatorio quiere incidir de manera directa.

25 EXPERTOS

El observatorio está presidido por la catedrática Carmen Llasat e integrado por 25 miembros, provenientes de organismos de la Generalitat dentro del ámbito de la gestión de las inundaciones, así como expertos independientes en la materia.

Se encargarán de evaluar las medidas previstas en la gestión del riesgo de inundaciones, prestar asesoramiento técnico experto en materia de inundabilidad y plantear medidas para afrontar los riesgos en el actual escenario de emergencia climática.

También harán seguimiento de los programas de medidas y de las políticas de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), ofrecerán información sobre el fenómeno de las inundaciones en Catalunya e impulsarán estudios actualizados que integren las vertientes académica, profesional y administrativa.

Según Llasat, en el período de 1980-2020, Catalunya ha experimentado 301 episodios de inundación, donde han muerto 131 personas: "Más del 50% de ellas, con un comportamiento un poco más prudente, se podrían haber evitado".

TRANSICIÓN HÍDRICA

Así, este jueves el Govern ha formalizado la creación de un organismo que se aprobó en julio y que está adscrito a la Dirección General de Transición Hídrica, que hasta el momento estaba liderada por la ingeniera Concha Zorrilla.

En este sentido, Zorrilla ha anunciado este jueves que dejará su cargo por motivos personales y, según fuentes de la Conselleria, el nuevo director general se conocerá en las próximas semanas.

Se trata de una dirección general que se creó con la llegada del Ejecutivo de Salvador Illa y para dar más importancia al ciclo de la gestión del agua, en un año marcado por la sequía y, después, por la dana.

MUNICIPIOS AFECTADOS

El 52% de los 947 municipios de Catalunya tiene un riesgo medio o alto de inundación (492), según la Memoria socioeconómica y laboral de Catalunya 2024, que anualmente labora el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc).

Asimismo, 520 municipios deberían disponer de un plan de inundación, aunque solo 269 municipios lo han elaborado, lo que representa un 35,4% del total o uno de cada tres.

Según los datos presentados por entidades ecologistas, un 15% del territorio urbanizado catalán está en riesgo de inundación, donde viven más de 325.000 personas, lo que representa un 6,6% del total de la población de Catalunya.

Hay 26 industrias con peligro radiactivo en zonas inundables y 53 industrias con alto riesgo industrial, así como 46 hospitales, 48 geriátricos y 71 campings.