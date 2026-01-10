Catalunya desactiva la alerta por nieve pero mantiene las prealertas por viento y aludes

Puerto de montaña La Collada de Toses durante el temporal de nieve en Girona el 28 de diciembre - Lorena Sopêna - Europa Press

LLEIDA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado la alerta del plan Neucat tras las nevadas en Catalunya, aunque "en muchos puntos" se helará la nieve caída y puede haber problemas de movilidad, informa este sábado por la noche en un comunicado.

Sí mantiene la prealerta del plan Ventcat (por rachas muy fuertes previstas en el Empordà, Girona) y la del plan Allaucat por aludes: en Lleida hay peligro fuerte (nivel 4) en el Aran y en la Franja Norte de la Pallaresa, vigente hasta el lunes.

Los mayores gruesos de nieve se han dado en estaciones de alta montaña del Pirineo, con acumulaciones de nieve nueva desde el viernes hasta este sábado.

CARRETERAS

Según el SCT, este sábado por la noche la nieve sigue obligando a cortar varias carreteras: BV-4031 (del kilómetro 11 al 26), C-28 (del 37 al 56) y BV-4024 (del 17 al 21).

Además es obligatorio usar cadenas en la C-142b (del 0 al 9) y en Naut Aran; LV-5004 (del 0 al 7), en Espot.