Catalunya desactiva la alerta por vientos activada el viernes

GIRONA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado este sábado a mediodía tarde la Alerta del plan Ventcat tras acabar el aviso por viento, y las rachas más fuertes han afectado principalmente al Empordà (Girona), Pirineo y Prepirineo.

Se han recibido unas 80 llamadas al '112' de emergencias pero no se ha registrado ningún incidente importante, informa el Govern en un comunicado al día siguiente de activarse la alerta.

Entre los registros principales están los 143,6 km/h en Portbou (Girona), 122,8 en Boí (Lleida), 116,3 en Núria (Gironès), 113,8 en La Tosa d'Alp (Girona) y 90,7 a Ulldeter (Girona).