Catalunya destina 55,6 millones adicionales para los servicios sociales municipales y comarcales

La consellera Mònica Martínez Bravoen Mollet del Vallès este lunes - DRETS SOCIALS

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha anunciado este lunes una inversión extraordinaria de 55,6 millones de euros para reforzar los servicios sociales municipales y comarcales.

Lo ha dicho tras la inauguración de la Llar Residencial Alb-Bosc de Mollet del Vallès (Barcelona), donde se ha señalado que el Govern aprobará la semana que viene la adenda para 2026 del Contrato Programa, con el que el departamento financia los servicios sociales de los ayuntamientos y los consejos comarcales.

Martínez Bravo asegura que con esta financiación adicional se reivindica la necesidad de coordinarse en el ámbito social y de apoyar al mundo local: "No nos olvidamos que están en la primera línea, son los que están centrados verdaderamente en la atención de las personas".

Este suplemento permitirá desplegar medidas como el incremento del precio del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) para "adecuarlo al coste real del servicio" (22,5 millones); reforzar los Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA) con nuevos profesionales (10,6 millones), o reforzar los Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS) con más plazas (8,3 millones).

ACCIONES

La adenda establecerá nuevas actuaciones prioritarias, como un incremento de 9,3 millones en ayudas de urgencia social, en el marco de las medidas aprobadas por el Govern para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio y garantizar la cobertura de necesidades básicas como alimentación o suministros.

También más profesionales para los equipos básicos de atención social (EBAS) para reducir las listas de espera en dependencia, y agilizar la tramitación de los Programes Individuals d'Atenció (PIA), en el marco del plan CURA (3 millones más); y la financiación adicional de 656.000 euros en materia de sinhogarismo.

Otras cuestiones son el refuerzo con un millón de euros del papel de los entes locales en los procesos de acogida e inclusión de personas migradas durante el proceso de regularización, que se suman a los 11 millones destinados al Servei de Migracions, Acollida i Vida Digna compartida.

EQUIPAMIENTO

El nuevo equipamiento está pensado para personas con discapacidad intelectual de Mollet y el Vallès Oriental que necesitan supervisión, ayuda o suplencia en las actividades de la vida diaria, pero que mantienen un empleo diario en centros especiales de trabajo u ocupacionales.

El edificio, de cuatro plantas y subterráneo, se ha construido en un solar cedido por el Ayuntamiento de Mollet y está organizado en tres unidades de convivencia, de las que una ya ha entrado en funcionamiento.

Antes de la inauguración, la consellera ha visitado el pabellón municipal de Plana Lledó, para conocer el equipo de baloncesto en silla de ruedas del CB Mollet y el programa 'Donem a conèixer l'esport adaptat'.