Catalunya destina casi 5 millones a adquisiciones para la Col·lecció Nacional de arte en 2025

La Generalitat destina casi 5 millones a adquisiciones para la Col·lecció Nacional de arte en 2025 - GOVERN

BARCELONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura de la Generalitat ha destinado 4.891.744 euros a adquisiciones para la Col·lecció Nacional de arte durante 2025, lo que supone un incremento de 1,3 millones respecto al año anterior.

Según ha informado el departamento, se realizaron 636 adquisiciones con un total de 344.881 obras de arte, libros, fotografías y objetos, además de incorporarse 232 obras mediante donación y 58 por dación.

En 2024, se realizaron 431 adquisiciones con un total de 23.090 obras y fondo, por un importe de 3.535.486 euros, en un año en que la Col·lecció Nacional recibió 152 donaciones con 11.840 objetos.

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha destacado que con las adquisiciones se va completando la Col·lecció Nacional, que "es de todos los catalanes y que revierte en positivo en la ciudadanía, en el sector y en todo el país".

Hernández ha asegurado que con la Col·lecció Nacional se afirma la identidad, se preserva la memoria y se asume la responsabilidad de "custodiar aquello que da sentido y continuidad a lo largo del tiempo".

La consellera ha subrayado que en las últimas adquisiciones se ha puesto el acento en el periodo del renacimiento y del barroco, donde la Col·lecció "tenía carencias", pero que no se ha desatendido otros periodos.

Entre las obras incorporadas figuran la Col·leció Forvm, formada por unas 1.700 fotografías de 356 autores, el Fons Pau Casals, depositado en el ANC, el daguerrotipo Casa Vidal Quadras i Muralla de Mar de 1848, el retablo 'L'Anunciació de la Verge' o el dibujo 'Gitanes baixant al Paral·lel de Barcelona' de Opisso.

También se han añadido el manuscrito del siglo XV del 'Liber proverbiorum' de Ramon Llull, el 'Llibre d'hores de la família Gralla', la obra primeriza 'Sense títol' de Albert Ràfols Casamada, 'Humanitat' de Eugènia Ciuró, la serie de dibujos de Pilarín Bayés titulada 'Una família dels anys 60', el proyecto 'Flucht' de Espe Pons o la serie fotográfica 'Hola! Barcelona' de Maria Espeus.

En el ámbito de las donaciones, durante 2025 se han incorporado conjuntos destacados como uno de cámaras fotográficas, uno de planos y otros de carteles, caricaturas y fotografías, y mediante dación se han incorporado obras de autores destacados como Antoni Tàpies, Eduard Arranz, Frederic Amat, Jaume Plena o Perejaume.