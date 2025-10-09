Catalunya empieza este jueves a vacunar de DNC tras recibir los viales

Ordeig asegura que Catalunya está "más cerca de la contención de la enfermedad"

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat empezará este mismo jueves la vacunación de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) después de recibir correctamente los viales.

"Acabamos de recibir el primer lote de vacunas para iniciar con la máxima celeridad el proceso de vacunación contra la DNC", ha anunciado el titular del departamento, Òscar Ordeig, en un apunte en 'X', recogido por Europa Press.

La vacunación estaba prevista inicialmente para el miércoles, pero un problema en la logística del transporte de las vacunas, procedentes de un laboratorio francés, ha provocado que el inicio de la campaña se haya atrasado hasta este jueves.

Tras estos problemas, los viales ya han llegado a Catalunya, por lo que se vacunará inmediatamente a los animales en dos tandas: "Agradecemos la predisposición de las explotaciones afectadas y de los equipos de vacunación. Estamos más cerca de la contención de la enfermedad", ha celebrado Ordeig.

Así, dos equipos trabajarán de manera simultánea: el primero actuará en los primeros 20 kilómetros desde el punto de contagio y el segundo en el resto granjas que están dentro del radio de 50 kilómetros de las explotaciones afectadas del Alt Empordà (Girona).

En total, se vacunará a más 90.000 animales, entre vacas lecheras y dedicadas a la producción de carne, de 700 granjas, después de haber confirmado tres casos de DNC.

Se trata de una enfermedad muy contagiosa que afecta a la productividad de los animales, pero que no supone ningún peligro para las personas --ni por contacto ni por consumo de productos--, ni para otros animales, salvo los búfalos.

INICIATIVA PARA REPOBLAR LAS GRANJAS

Ante esta situación, el Gremi de la Pagesia Catalana ha impulsado una "bolsa solidaria" de animales para ayudar a los ganaderos afectados por el vaciado sanitario --una de las medidas para frenar la expansión de la enfermedad-- a repoblar sus explotaciones y reanudar sus actividades lo antes posible.

El programa nace "como una respuesta colectiva del sector para afrontar las consecuencias económicas y productivas de la enfermedad" y el gremio coordinará un registro para conectar a los agricultores que ofrecen ganado con quienes necesitan reponer sus rebaños, facilitando un proceso transparente y eficiente.

En este sentido, la asociación ha hecho un llamamiento a todos los ganaderos a participar en la bolsa solidaria: "Esta colaboración es fundamental para garantizar la continuidad de muchas explotaciones familiares".