Catalunya espera cerrar el año con 3,9 millones de afiliaciones a la Seguridad Social

Ramos (Trabajo) ve "habitual" la subida del paro en agosto

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos, ha dicho que espera acabar el año con 3,9 millones de afiliaciones a la Seguridad Social, después de haber perdido una media de 63.562 afiliados en agosto respecto al mes anterior (-1,62%), lo que sitúa el número total de ocupados en 3.848.783.

Lo ha dicho este martes en rueda de prensa para valorar los datos del paro del mes de agosto junto a la directora del Observatori del Treball i Model Productiu, Manuela Redondo.

"El comportamiento de nuestro mercado de trabajo, atendiendo a su estructura, el peso que el turismo tiene en él, es que en septiembre nos recuperamos un poquito y vamos creciendo durante el último trimestre", ha explicado Ramos.

En cuanto a la bajada de las afiliaciones de este mes agosto, ha dicho que ocurre cada verano, y que lo más importante es que "se mantiene una tendencia de crecimiento interanual" que dura desde abril de 2021.

Por otra parte, el paro subió en Catalunya en 7.942 personas en agosto (+2,49%) respecto a julio, tras aumentar un 1,38% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 327.365.

Ante este escenario, Ramos ha analizado que se trata de un "comportamiento habitual" y ha recordado que los 327.365 demandantes de ocupación son la cifra más baja en un mes de agosto desde 2007, cuando se contabilizaron 267.473 personas.

OLA DE CALOR

Ramos ha explicado Inspección del Trabajo ha hecho 339 intervenciones relacionadas con la ola de calor en el ámbito laboral de enero a agosto, mayormente concentradas en los meses de verano.

Son actuaciones de información, formación, sensibilización y sanción que se enmarcan en la estrategia catalana de lucha contra la siniestralidad y algunas se hacen de manera planificada y en otras se actúa de oficio.