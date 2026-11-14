Catalunya fija servicios mínimos en Rodalies del 66% en hora punta para la huelga del día 17

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat ha fijado servicios mínimos en Rodalies del 66% en hora punta y del 33% en el resto de la jornada de cara a la huelga convocada en el Grupo Renfe para el próximo martes, 17 de noviembre.

Según informa Renfe en un comunicado este sábado, la convocatoria de huelga por parte del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) afecta al personal de conducción de todas las empresas del grupo y se llevará a cabo entre las 0.01 y las 23.59 horas.

Renfe recomienda a los viajeros planificar los desplazamientos con antelación y consultar el estado del servicio antes de iniciar el viaje, ya que durante la jornada se pueden producir modificaciones en las frecuencias de paso.