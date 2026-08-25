Catalunya impulsa un plan para la gestión de inversiones estratégicas culturales

El president de la Generalitat, Salvador Illa, preside el primer Consell executiu tras el período vacacional - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS -

La Generalitat de Catalunya ha acordado la implementación de un plan piloto para la planificación y gestión integral de inversiones estratégicas del Departament de Cultura con una duración máxima de 3 años, ha informado el Govern en un comunicado posterior a los acuerdos aprobados por el Consell Executiu este martes.

El programa pretende resolver las limitaciones del sistema de gestión que hasta ahora se ha usado en el Departament, sobre todo en lo que respecta a la planificación integral, la coordinación técnica y administrativa; el seguimiento homogéneo de plazos y costes; la detección anticipada de estos y la rendición de cuentas sobre el estado de ejecución de los proyectos.

Por este motivo, el programa tiene entre sus objetivos implantar una metodología común de planificación de las inversiones estratégicas, definir criterios comunes de seguimiento para que los proyectos se puedan comparar entre sí, garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad, y evaluar anualmente la eficiencia de este plan piloto.