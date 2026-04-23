Catalunya impulsa un plan piloto que introduce la figura de un mosso en centros eductivos

Archivo - El president de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Educación, Esther Niubó (i), durante la visita a la escuela Ponent por el inicio del curso en Granollers (Barcelona) - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha impulsado un proyecto piloto que introducirá la figura de un agente de los Mossos d'Esquadra en las zonas educativas de L'Hospitalet de Llobregat, Vic (Barcelona), Alta Ribargorça-Val d'Aran y Tàrrega (Lleida) y en dos centros de El Prat de Llobregat y Sabadell (Barcelona), han confirmado fuentes de Educación a Europa Press.

Según ha avanzado 'El País', este nuevo modelo de colaboración para la convivencia escolar busca hacer tareas de prevención, acompañamiento e intervención, en su caso, para garantizar la convivencia escolar.

"El proyecto nace del incremento de la complejidad en torno a los centros educativos y la necesidad de reforzar el bienestar del alumnado y de toda la comunidad educativa, una demanda fuertemente reclamada desde el mundo docente", apuntan desde la conselleria.

Desde Educación remarcan que, según la OCDE, uno de cada dos países desarrollados cuenta con programas similares de colaboración entre escuela y agentes de la autoridad con fines preventivos y comunitarios.

Han añadido que hasta 9 comunidades autónomas --entre ellas Galicia, Navarra, Andalucía, Madrid o Islas Baleares-- ya tienen integrados proyectos similares.