MyInvestor, primer banco europeo en integrar su oferta de inversión en ChatGPT, Claude y Perplexity

Archivo - Una oficina de MyInvestor. - ANAVALINO - ANDBANK - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

MyInvestor ha integrado su oferta de productos de inversión en los asistentes de inteligencia artificial (IA) ChatGPT, Claude y Perplexity, convirtiéndose en la primera entidad europea que adopta esta integración.

De esta forma, los usuarios de estas IA podrán consultar, comparar e iniciar la contratación de productos de inversión directamente desde el chat, utilizando información actualizada y en tiempo real. Para esto, el banco se ha aliado con GPTadvisor.

En todo caso, el banco ha explicado que, por seguridad, la contratación de cualquier producto se completa en la app o en la web del neobanco, tras identificarse con las claves de acceso.

"Los asistentes de IA se están convirtiendo en una nueva puerta de acceso a los servicios financieros. Queremos que nuestros clientes puedan informarse, comparar productos y tomar decisiones de inversión allí donde ya están interactuando con la tecnología", ha afirmado la responsable de IA de MyInvestor, Cristina Filpo.

En esta primera fase, se podrán buscar fondos de inversión y carteras automatizadas según criterios como rentabilidad, riesgo, comisiones o categoría; comparar productos; acceder a información en tiempo real; e iniciar operaciones de inversión desde el propio chat. Está previsto que, próximamente, los asistentes de IA también puedan realizar estas mismas acciones con ETF y acciones disponibles en la plataforma de MyInvestor.