Catalunya inmunizará a los bebés contra la bronquiolitis a partir de octubre

BARCELONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Salud de la Generalitat, Manel Balcells, ha anunciado este lunes que Catalunya inmunizará a partir de octubre a los bebés contra el virus respiratorio sincitial --causante de la mayoría de bronquiolitis-- con "anticuerpos monoclonales".

"Inmunizaremos, no con vacunas. Son anticuerpos monoclonales, son las defensas. Pondremos defensas a los bebés, cuya eficiencia es muy alta, del 80-85%", ha dicho en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Balcells ha dicho que es una estrategia muy bien trabajada, que se iniciará en octubre, y ha remarcado que coincidirá con la vacunación de la gripe y la Covid se está preparando con la Atención Primaria, lo que requerirá un esfuerzo: "Lo haremos y lo haremos bien", ha añadido.

Respecto a la no renovación del contrato a la enfermera del Hospital Vall d'Hebron que criticó en un vídeo en TikTok la necesidad del C1 de catalán para las oposiciones, ha dicho que el expediente ha decaído por que "se ha completado el tiempo de contrato y no se ha renovado".

Balcells ha remarcado que el vídeo "no era tolerable, no solo por el contenido, que también", sino por el hecho de que una enfermera no puede realizar, según él, un contenido así en un lugar público, con la bata del Institut Català de la Salut (ICS), sin mascarilla y en horas de trabajo.