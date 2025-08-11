Catalunya mantiene la alerta del Procicat por la ola de calor que alcanzará su pico este lunes

Puesto de salvamento en la playa, a 4 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat mantiene la alerta del Plan Procicat por calor "muy intenso" que podrá alargarse hasta el martes por la tarde, ha informado este lunes en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Se espera que la tarde de este lunes se registre el pico de la ola de calor, sobre todo en las comarcas de Ponent (Lleida) y las Terres de l'Ebre (Tarragona), así como en el Pirineo y Prepirineo Occidental.

Además, 109 municipios catalanes están este lunes en alerta por peligro muy alto de incendio forestal --con el nivel 3 del Plan Alfa--, según han informado Agents Rurals en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.