Catalunya prevé que su gigafactoría de IA sea el "eje" de la candidatura conjunta con Madrid

Archivo - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene durante la presentación del ordenador cuántico MareNostrum-Ona, en el Barcelona Supercomputing Center (BSC), en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat asegura que está trabajando con el Gobierno español para que la futura gigafactoria de inteligencia artificial (IA) de Móra la Nova (Tarragona) sea el "eje" de la candidatura conjunta con Madrid, según han explicado fuentes del Govern a Europa Press.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este miércoles que el Gobierno incluirá a Madrid en una candidatura conjunta con Catalunya para la gigafactoría europea de IA, un proyecto que puede movilizar una inversión de 4.000 millones de euros.

El anuncio supone que, a la ubicación ya decidida de la localidad de Móra la Nova (Tarragona), se suma el municipio madrileño de San Fernando de Henares para el proyecto que presentará el Ejecutivo al concurso que la Comisión Europea tiene previsto lanzar próximamente para elegir, al menos, cuatro instalaciones en distintos Estados miembros.

Las citadas fuentes del Govern explican que la CE todavía no ha publicado la convocatoria con los requisitos formales que definirán una propuesta definitiva y que se prevé que lo haga en los próximos meses.

"Mientras tanto, el futuro consorcio está configurando la propuesta final con una ambición y capacidad ampliada del proyecto, de acuerdo con las conversaciones previas con la Comisión Europea", añaden, lo que requerirá de las grandes factorías de IA seleccionadas un alto volumen y capacidad de computación, en sus palabras.

"Efectivamente, estamos trabajando con el Gobierno de España en que Madrid también participe en esta candidatura con el objetivo de fortalecerla. Esto implica que el emplazamiento de nueva construcción de Móra la Nova, propuesto como central para la gigafactoría, se reafirmará como eje de la candidatura, complementándose con otros nodos para aportar mayor capacidad de computación que sume al proyecto, en diferentes fases.

CANDIDATURA "GANADORA E INCONTESTABLE"

El objetivo desde Catalunya, indican las mismas fuentes, "es contribuir a disponer de una candidatura final que sea ganadora e incontestable, que vaya más allá de la ambición inicial en términos de capacidad total de computación para el proyecto".

El Govern, concluyen, trabaja para impulsar "una candidatura estratégica en el sur de Europa con altas garantías de éxito y con todos los actores necesarios y relevantes trabajando conjuntamente para hacer posible el proyecto".