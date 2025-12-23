Catalunya quiere acoger el consorcio estatal de investigación en terapias avanzadas

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, en el Palau de la Generalitat, a 23 de diciembre de 2025, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentado candidatura para ubicar la sede física del Consorcio Estatal en Red para el Desarrollo de Medicamentos de Terapias Avanzadas (Certera) en el Campus Hospital Clínic de Barcelona, en concreto en el edificio CEK de la FRCB-Idibaps.

Esta propuesta, según el Govern, se enmarca en la estrategia de la Generalitat para fortalecer el sistema de investigación y posicionar a Catalunya entre las 50 regiones más innovadoras y punteras de la sociedad del conocimiento de la Unión Europea en 2030, informa la Generalitat tras el Consell Executiu.

El consorcio Certera es una iniciativa estatal incluida en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) para la Salud de Vanguardia, con el objetivo de incorporar la medicina de precisión, las terapias avanzadas y la inteligencia artificial al Sistema Nacional de Salud.

La Generalitat ha considerado que el Campus Hospital Clínic es un entorno estratégico que concentra conocimiento, talento e infraestructuras de alto nivel, y ha dicho que las consellerias de Salud e Investigación y Universidades trabajarán para formalizar la candidatura dentro del plazo establecido.

Ha calificado la iniciativa como una "oportunidad única" para consolidar a Catalunya como referente de Europa líder en la investigación biomédica y la innovación en nuevas terapias.