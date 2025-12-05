Agro.- Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025 dedica diciembre a la agricultura resiliente - GOVERN

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern, en el marco de la desginación de Catalunya como Región Mundial de la Gastronomía 2025, ha dedicado el mes de diciembre a la agricultura resiliente y al trabajo de los productores, informa este viernes la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca en un comunicado.

Pone el foco en los oficios y productos que definen un patrimonio arraigado a la temporada de frío: las patatas, los pollos y 'capons', el turrón y las elaboraciones de gran historia como la ratafía y el brandi, que forman parte de la entidad de muchos pueblos y comarcas.

Durante este mes de diciembre se organizan ferias, mercados y jornadas gastronómicas para dar a conocer estos productos como la RutaQuintoTapa Pota Blava de El Prat, la Fira del Gall de Vilafranca (Barcelona), la Nit de l'Oli en Les Borges Blanques (Lleida) y la Ruta Gastronómica del Urgell (Lleida) para promocionar el valor del turrón de Agramunt.