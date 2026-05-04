Catalunya registraba 8.210.710 habitantes a 1 de enero de 2026, según el Idescat

Colas de gente esperando a firmar libros en plaza de Catalunya durante el pasado día de Sant Jordi en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Catalunya tenía 8.210.710 habitantes a 1 de enero de 2026, lo que supone un aumento de 56.083 personas durante el segundo semestre de 2025, según datos provisionales del avance de las Estimaciones de población del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

En términos interanuales, el crecimiento estimado es de 86.584 habitantes (1,1%), ha informado el Idescat en un comunicado este lunes.

POR PROVINCIAS

En el segundo semestre de 2025, la población ha incrementado en las 4 provincias catalanas: en Barcelona en 41.546 personas; en Girona en 3.626; en Lleida en 3.572 y en Tarragona en 7.339.

En relación al año anterior y en términos relativos, donde más ha crecido la población es en Tarragona, con un crecimiento interanual del 1,6%; en Barcelona el crecimiento es del 1,0%; en Girona del 1,1% y en Lleida del 1,4%.

GRUPOS DE EDAD

Por grandes grupos de edad, el único que ha disminuido en los últimos 6 meses del año 2025 es el de 0 a 15 años (-7.796 personas) y, en cambio, ha aumentado la población de 16 a 64 años (43.512) y también la de 65 años o más (20.367).

En relación a un año atrás y en términos relativos, la población de 0 a 15 años ha bajado un 1,9%, mientras que la de 16 a 64 años ha crecido un 1,3% y la de 65 años o más lo hace en un 2,3%.