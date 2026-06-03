Catalunya registró en 2025 el "mínimo histórico" de consumo de tabaco en adultos con el 20,6%

Fernández habla durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Catalunya registró en 2025 un "mínimo histórico" de consumo de tabaco en adultos, situándose en el 20,6% (1,5 millones de personas), frente al 21,4% de 2024, según datos de la Conselleria de Salud de la Generalitat a partir de la Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA).

Así lo han explicado en una rueda de prensa de este miércoles el secretario de Salud Pública de Catalunya, Esteve Fernández; el subdirector de Promoción de la Salud, Albert Moncada, y el coordinador del Grupo del Tabaco de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic), Joan Lozano.

El tabaco continúa provocando cerca de 10.000 muertes anuales en Catalunya, el equivalente a una muerte cada hora, y está detrás de cerca del 90% de casos de cáncer de pulmón.

GÉNERO, CLASE Y EDAD

El tabaquismo presenta una "marcada" brecha de género (25,3% de los hombres y 16,1% de las mujeres fuman), así como un sesgo por nivel socioeconómico, ya que el consumo es más elevado en personas con menos recursos y nivel educativo, especialmente en hombres (29,9% en los de clase baja, frente al 21,6% de hombres de clase media y 18% en clase alta).

Asimismo, es más prevalente en la franja de los 45-64 años (29,3% de hombres y 23,2% de mujeres), seguida de los 15-44 años (27,1% y 15,7%), los 65-74 años (18,7% y 13,1%) y los mayores de 75 años (9,5% y 2,1%).

Un 7,2% de personas de 15 años o más está expuesta al humo del tabaco ambiental en el hogar, una cifra similar a los niños y adolescentes de entre 0 y 14 años, que se sitúa en el 6,5%; además, la mitad de las mujeres que se quedan embarazadas no lo dejan, y el 8,1% lo hacen durante el embarazo.

Los datos indican que alrededor del 70%, tanto en hombres como en mujeres, fuman cigarros en filtro ('industriales'), y el 27,7% de hombres y 32,4% mujeres, cigarros enrollados a mano ('de liar'), mientras los otros tipos de consumo de tabaco no superan el 5%.

En 2025, un total de 71.009 personas iniciaron tratamiento farmacológico en el sistema público de salud, principalmente en la franja de 45-64 años (54,8%), y el 62% de fumadores recibieron algún tipo de apoyo para dejarlo.

INSPECCIONES Y SANCIONES

Salud ha registrado un total de 131 de denuncias por incumplimiento de la normativa sobre tabaco, así como 7.592 inspecciones, 140 abriendo expedientes y resultando en 139 sanciones, mayoritariamente por errores en señalización.

Fernández ha explicado que Salud ha trabajado para homogeneizar las sanciones en el territorio catalán, y que, de cara a finales de año, prevé una intensificación de las inspecciones para reforzar el cumplimiento de las leyes que regulan el tabaco y, especialmente, la venta a menores.

CONSUMO EN ADOLESCENTES

El consumo de tabaco tradicional en adolescentes de 14 a 18 años en Catalunya ha bajado, desde 1994, del 67% al 26,7%, en los que afirman haberlo probado al menos una vez en la vida, y del 25% al 3,5%, en los que dicen haber fumado diariamente los últimos 30 días, según datos de la Encuesta sobre el uso de drogas en la enseñanza secundaria en España (Estudes).

Sin embargo, ha aumentado desde 2014 el consumo de cigarrillos electrónicos: en 2025, el 46,9% de adolescentes los ha probado alguna vez en la vida; el 38%, alguna vez en los últimos 12 meses, y el 24,5% alguna vez en los últimos 30 días.

SETMANA SENSE FUM

Lozano ha presentado también los resultados de una encuesta poblacional abierta realizada en el marco de la Setmana Sense Fum 2026, celebrada del 25 al 31 de mayo, y ha destacado que, de los fumadores de entre 14 y 18 años, el 100% lo había hecho con vapeadores, ya sea combinándolos con otros métodos o no.

Asimismo, preguntados por el motivo por el que creen que la gente usa los nuevos métodos para fumar, el 82,60% de encuestados responde que se debe a la creencia de que no son perjudiciales, seguidos de la moda (63,70%) y los sabores atractivos (51,60%).

Dicha encuesta también ha recogido que la población considera que las medidas más efectivas para la reducción del tabaco son el aumento del tabaco de espacios libres de humo (75,80%), el incremento de campañas (70,50%) y la restricción por edad (65,40%).