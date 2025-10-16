Catalunya reivindica en la cumbre DETA en Bruselas un uso y desarrollo "ético y fiable" de la IA

El conseller de UE y Acción Exterior, Jaume Duch, junto a los presidentes de Flandes, Matthias Diependaele, y de Emilia-Romagna, Michele De Pascale - GOVERN

Jaume Duch encabeza la participación del Govern, anfitrión de la presidencia rotatoria de la alianza hasta 2026

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha reividicado durante la segunda cumbre de la Alianza de Tecnologías Disruptivas y Emergentes (DETA) la participación activa de la alianza en el Diálogo Global sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA) de las Naciones Unidas para promover un uso y desarrollo "ético y fiable".

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, encabezó este miércoles la cumbre DETA, organizada por el Govern como anfitrión actual de la presidencia rotatoria de la alianza hasta 2026 en la sede de la Delegación del Govern ante la UE, en Bruselas, explica la Generalitat en un comunicado este jueves.

Ante 50 delegados internacionales, Catalunya ha defendido dotar a las regiones de más relevancia y capacidad de incidencia en el debate sobre la gobernanza de la tecnología.

"En estos tiempos turbulentos, queremos que la iniciativa DETA no solo impulse la innovación tecnológica, sino que también aporte la dimensión cultural, una mejor comprensión de las dinámicas globales y la paz", ha sostenido el conseller, que también ha abogado por reducir las dependencias y fortalecer la seguridad.

La secretaria de políticas digitales de la Conselleria de Empresa y Trabajo, Maria Galindo, ha destacado que el contexto geopolítico y tecnológico plantea "retos globales inmensos que Catalunya puede y debe abordar desde una apuesta decidida por el desarrollo y uso responsable de las tecnologías".

COMMONWEALTH DE MASSACHUSETTS

Durante la cumbre, los participantes han actualizado y hecho balance del trabajo realizado por la alianza durante el último año en ámbitos como la IA para "salvaguardar el impacto en la sociedad, derechos humanos y valores democráticos".

La segunda cumbre de la DETA ha concluido con el nombramiento de la Commonwealth de Massachusetts (Estados Unidos) como próxima presidencia rotatoria de la alianza para el período 2026-2027 y encargada, por tanto, de organizar la tercera cumbre, que tendrá lugar en Boston en otoño del año que viene.

El objetivo de la alianza, nacida en diciembre de 2023 por iniciativa de la Generalitat de Catalunya, es crear una red de responsables políticos de los principales 'hubs' tecnológicos de todo el mundo centrada en anticipar el impacto de las tecnologías distruptivas sobre la sociedad y adaptar las políticas públicas a esa nueva realidad.