Catalunya se sitúa cuarta en Europa y séptima en el mundo en ensayos clínicos, según el Biocat

Archivo - Una mujer trabajando en investigación, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Catalunya "consolida su liderazgo internacional" en investigación clínica y sube hasta la cuarta posición en Europa y la séptima en el mundo en número de ensayos clínicos activos, según datos del Informe de la BioRegión de Catalunya 2025, dado a conocer por el Biocat.

Los centros catalanes participan en 5.768 estudios activos, que equivale al 92% de los ensayos clínicos registrados en el Estado (9 de cada 10), informa el Biocat en un comunicado este lunes, que añade que este volumen de actividad sitúa a Catalunya por delante del Reino Unido, Alemania, Turquía o los Países Bajos.

Este resultado supone una mejora con respecto al año anterior, cuando Catalunya ocupaba el quinto puesto europeo y octavo a nivel mundial, y "confirma la fortaleza del sistema catalán de investigación clínica".

En volumen de actividad, los ensayos clínicos con participación catalana han crecido un 7,5%, por encima del crecimiento registrado por el conjunto del Estado, que se sitúa en el 1,9%.

En cuanto a las áreas clínicas, la oncología continúa siendo el principal motor de la investigación clínica catalana, con 1.667 ensayos activos y la sexta posición en Europa en esta especialidad.

CATALUNYA, "UNO DE LOS PRINCIPALES MOTORES DE ENSAYOS"

Para el director general de Biocat, Robert Fabregat, "Catalunya se ha convertido en los últimos años en uno de los principales motores de ensayos clínicos a escala mundial".

"Para seguir siendo referentes en toda la cadena de valor y facilitar el acceso de estas terapias a los pacientes, debemos combinar este liderazgo en I+D con una apuesta firme en el ámbito del escalado y la producción de estas terapias", añade.

DIVERSIFICACIÓN CRECIENTE

La actividad muestra una diversificación creciente hacia otros ámbitos, con incrementos en dermatología (+20,3%), enfermedades metabólicas (+8,9%) y sistema nervioso (+3,6%); y los ensayos vinculados al sistema inmunitario, respiratorio y cardiovascular, el aparato digestivo, la hematología y la salud mental.

El 45% de los ensayos activos se encuentran en fase III, el 33% en fase II, el 20% en fase I y el 2% en fase IV; y Catalunya se sitúa como un entorno "competitivo" tanto para la validación temprana de nuevas terapias como para el desarrollo de estudios avanzados con potencial de llegada a los pacientes.

Además, el modelo catalán combina una fuerte actividad promovida por la industria, que representa el 75% de los ensayos, con "un peso relevante" de los ensayos no comerciales, que alcanzan el 25% y son impulsados por entidades académicas, hospitales, sociedades científicas o investigadores clínicos.

ENSAYOS CLÍNICOS EN TERAPIAS AVANZADAS

Catalunya también refuerza su posición en terapias avanzadas: con 156 ensayos clínicos activos en terapias avanzadas, concentra el 82% del total estatal (8 de cada 10 ensayos), y en este ámbito la BioRegión cuenta con 20 activos terapéuticos en desarrollo clínico, distribuidos entre fase I y fase II.

El informe destaca programas impulsados por compañías como Esteve, Theriva Biologics, OneChain Immunotherapeutics o SpliceBio, así como el papel tractor de hospitales y centros como el Hospital Clínic, el VHIO, el Banc de Sang i Teixits, el IDIBAPS, el IDIBELL, el Institut de Recerca Sant Pau o el IGTP.