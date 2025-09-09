Catalunya tiene más de 15.000 plazas de FP vacantes para este curso 2025-2026

Un joven de FP en una imagen facilitada por la Conselleria - EDUCACIÓ

7.795 plazas son de grado medio y 7.437 de grado superior

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat ha informado de que en este nuevo curso 2025-2026 hay un total de 15.232 plazas vacantes de FP, en el marco de la publicación esta semana del mapa de vacantes de la Formación Profesional en Catalunya.

Según informa en un comunicado este martes, este mapa es un espacio que pone a disposición de los interesados las plazas de los ciclos de grado medio y superior disponibles en cada centro catalán, "una vez acabado el proceso de preinscripción a los ciclos".

Para este nuevo curso, de las vacantes, 7.795 plazas son de grado medio y 7.437 de grado superior; y el departamento señala que esta cifra se irá actualizado diariamente, "en función de las plazas que se vayan ocupado o que queden libres".

Con esta herramienta, se informa sobre cuáles son los ciclos con plazas disponibles y en qué centros; se puede acceder a ella desde la web de preinscripción y se puede filtrar en base del territorio, centro, ciclo formativo y turno.

CICLOS CON MÁS VACANTES

Las 5 familias de ciclos de grado medio con más vacantes disponibles hasta ahora son Informática y Comunicaciones (1.001 vacantes); Administración y Gestión (979); Sanidad (716); Servicios Socioculturales y a la Comunidad (571); y Comercio y Marketing (505).

En grado superior son Servicios Socioculturales y a la Comunidad (986 vacantes); Informática y Comunicaciones (707); Comercio y Marketing (620); Sanidad (595); y Hostelería y Turismo (593).

La Conselleria señala que las personas interesadas, una vez han consultado el mapa de vacantes, se deben poner en contacto directamente con el centro para completar la matriculación.