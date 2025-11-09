Catalunya trata 17.500 hectáreas de pinares para controlar la plaga de procesionaria del pino

Un avión realizando el tratamiento aéreo de un pinar - DEPARTAMENT DE AGRICULTURA

BARCELONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat está realizando la campaña anual de tratamiento aéreo de los pinares para realizar el control biológico de la plaga de procesionario del pino, que este año se realiza sobre 17.500 hectáreas de pinos.

El objetivo principal de esta actuación es disminuir los perjuicios que provocan los incrementos poblacionales de esta especie a los habitantes y visitantes de muchas zonas forestales, informa en un comunicado este domingo.

Está previsto que la mitad de los tratamientos se hagan con avión y la otra mitad mediante helicóptero, en 53 municipios de 17 comarcas.

Aunque las 17.500 hectáreas representan el 2% del total de pinares en Catalunya, esta actuación es esencial para reducir los impactos sociales y económicos asociados a esta plaga forestal, según el Departament.

La procesionaria del pino es un insecto autóctono que puede causar importantes molestias a animales y personas, especialmente durante los meses de invierno y de inicio de primavera, cuando las orugas descienden de los pinos y también afecta la actividad ganadera y la turística.

Los tratamientos aéreos se realizan en otoño, cuando las orugas se encuentran en los primeros estadios de desarrollo, porque el producto es más efectivo y el objetivo no es eliminar la plaga, sino reducir la presencia a niveles que no generen problemas.

El producto utilizado es biológico (Bacillus thuringiensis variedad kurstaki) y es específico para larvas de lepidópteros, es compatible con la agricultura ecológica, y no está clasificado como tóxico ni como peligroso para el medio ambiente.

RIPOLLÈS Y ALT EMPORDÀ COMARCAS MÁS TRATADAS

Las comarcas donde está previsto un mayor tratamiento son el Ripollès y el Alt Empordà (Girona), con 3.816 y 2.919 hectáreas tratadas respectivamente.

También hay superficies importantes de tratamiento en comarcas como el Penedès (Barcelona) y el Tarragonès (Tarragona).