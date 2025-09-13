Catalunya vivió su octavo agosto más cálido con una media de 23,6º según Aemet

Archivo - Aviso de calor este verano en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este mes de agosto fue el octavo más cálido en Catalunya desde que hay registros, con una temperatura media de 23,6ºC, informa este sábado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en un comunicado.

La Aemet elabora la serie histórica de temperaturas desde 1940 y, excepto en 1991 y 1994, el resto de valores máximos para un mes de agosto se han dado en este siglo, siendo el récord la media de 24,7º en 2003.

Fue un agosto como "muy cálido" y, por cuarto año consecutivo, la media ha superado el umbral de los 23,5º, lo que Aemet califica de impensable antes de los años 90.

Destaca la ola de calor de 10 días (del 9 al 18 de agosto), la segunda más persistente de las registradas los últimos 85 años, y los días 11 y 16 tuvieron los valores más extremos, con registros que localmente rondaron los 42º en zonas de las Terres de l'Ebre (Tarragona).

RÉCORD HISTÓRICO EN EL EBRO

Los 29,2º de media registrados en el observatorio del Ebro suponen un récord histórico, situando el mes como el más calido de la serie centenaria, con 5 días en que se superaron los 40º.

En el resto de Catalunya, el observatorio Fabra de Barcelona registró una media de 26,7º, el Aeropuerto de Barcelona 26,8º, Tivissa (Tarragona) 26,9º y Cabacés (Tarragona) 27,2º.

UN "MES HÚMEDO" Y DE CONTRASTES

La precipitación mensual de agosto fue de 53,4 milímetros, lo que representa un 113% respecto al marco de referencia del periodo 1991-2024.

Las precipitaciones más abundantes se produjeron en las comarcas pirenaicas, donde puntualmente se rozaron los 200 milímetros; en cambio hubo menos de 5 milímetros en el sur de Tarragona.

Los episodios de precipitaciones más abundantes se produjeron en la segunda quincena del mes, con los días 19 y 31 como los más lluviosos.

CAMBIO DE TIEMPO

A partir del día 18, con el final de la ola de calor, se vivió un cambio de tiempo en que la estabilidad atmosférica dejó de ser predominante con la aparición de una dana y precipitaciones importantes en las comarcas pirenaicas de Lleida.

A finales de mes una borrasca comportó precipitaciones importantes en las comarcas del Maresme (Barcelona) y la Terra Alta (Tarragona), con valores superiores a los 30 milímetros.